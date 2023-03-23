Пожилого учителя обвиняют в развращении школьниц на уроках литературы РЕН ТВ: учитель развращал учениц московской школы на уроках в течение трех лет

Фото: Shutterstock

Мать школьницы обвинила пожилого классного руководителя в развращении учениц прямо на уроках, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По данным телеканала, учитель русского языка и литературы работает в школе на Медынской улице в Москве.

На пожилого учителя пожаловалась мама одной из школьниц, — сообщил источник.

По его словам, развратными действиями учитель занимался с ноября 2019 года по май 2021-го.

Родители ученика другой московской школы обратились с заявлением в полицию в связи с изнасилованием четвероклассника, которое было снято на видео. Классный руководитель замалчивала факт насилия, пока ролик с надругательством над ребенком не появился в чате класса. До этого дети рассказывали родителям, что кто-то в школе унизил мальчика из-за предположения, что тот может быть геем.

В Казани девятиклассник насиловал проституток и угрожал избить их после отказа от секса с ним. Работницы сферы интимных услуг отказывались спать с несовершеннолетним из-за возраста, от этого он приходил в ярость и применял насилие. Подросток был задержан сотрудниками полиции.