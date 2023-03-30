Двое мальчиков утонули в Финском заливе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге двое мальчиков 8 и 11 лет утонули в Финском заливе, сообщает городской канал «78» в Telegram-канале. Тела детей нашли в полынье в районе Васильевского острова.

По предварительной информации, 29 марта дети ушли на прогулку и не вернулись домой. У одного из мальчиков были с собой коньки.

Как отмечает канал, на месте, где нашли школьников, глубина намыва составляет около 1,5 метра. Предположительно, детей затянуло в песок и они не смогли выбраться.

Ранее в Волоколамском районе Подмосковья трое нетрезвых людей утонули после того, как перевернулись на лодке. Компания взрослых друзей распивала алкоголь, после чего трое из них захотели поплавать на лодке. В какой-то момент она опрокинулась, женщина и двое мужчин пошли на дно. Оставшиеся на берегу друзья вызвали спасателей.

4 марта в Саратовской области мать и ее пятилетний сын утонули, слетев на машине в кювет, заполненный талой водой. Отец семейства смог выбраться из автомобиля и остаться невредимым. Дорога, с которой слетела машина, была мокрой и снежной.