Мать с ребенком утонули в кювете после ДТП под Саратовом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два человека погибли при опрокидывании автомобиля у селе Чкаловка, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин. По его словам, в салоне машины находились отец, мать и их пятилетний сын. Машина вылетела в кювет с талой водой и перевернулась. Женщина утонула, смерть наступила до приезда скорой помощи. Ребенка доставили в реанимацию, где он скончался. Отец семейства успел выбраться из автомобиля, от медпомощи он отказался.

ДТП у с. Чкаловка. Автомобиль (внутри семья: отец, мать, мальчик пяти лет) не справился с управлением вылетел в кювет, попал в талые воды. Мать утонула — смерть до приезда СМП. Отец в госпитализации не нуждается, отказ оформлен. Мальчик пяти лет был доставлен по линии СМП напрямую в реанимацию, смерть [наступила] в течение 20 минут, — сообщил министр.

Марксовская межрайонная прокуратура взяла под контроль проверку по этому ДТП.

Ранее в Новгородской области из-за погодных условий произошло ДТП с участием более 40 автомобилей. В результате трагедии погиб один человек, пятеро госпитализированы, в том числе четыре ребенка и одна женщина. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Будет установлена обслуживающая организация, которая должна была следить за состоянием платной трассы зимой.