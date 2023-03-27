Три человека на лодке напились и пошли на дно в Подмосковье «112»: выпившие жители Волоколамского района перевернулись на лодке и утонули

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

В Волоколамском районе Подмосковья трое нетрезвых людей утонули после того, как перевернулись на лодке, сообщает Telegram-канал «112». По информации канала, на месте по прежнему работают спасатели, тела жителей не найдены.

По данным «112», трагедия произошла в селе Ивановском под Волоколамском. Компания взрослых друзей распивала алкоголь, после чего трое захотели поплавать на лодке. В какой-то момент плавательное средство опрокинулось, женщина и двое мужчин пошли на дно. Оставшиеся на берегу друзья вызвали спасателей.

Ранее в станице Выселки Краснодарского края нашли тело восьмилетнего мальчика, который утонул в реке Бейсуг 3 марта, когда пытался испробовать с другом найденную на берегу самодельную лодку. Второго ребенка спас очевидец. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

4 марта в Саратовской области мать и ее пятилетний сын утонули, слетев на машине в кювет, заполненный талой водой. Отец семейства смог выбраться из авто и остаться невредимым. Дорога, с которой слетела машина, была мокрой и снежной.