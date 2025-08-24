«Пауза» на Крымском мосту продлилась 40 минут

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было полностью восстановлено, соответствующая информация опубликована в Telegram-канале, посвященном оперативной обстановке на мосту. Это произошло через 40 минут после объявления временной остановки движения.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что более 2600 автомобилей образовали пробку при подъезде к Крымскому мосту. Со стороны Тамани ручного досмотра ожидали 2015 машин, со стороны Керчи — 610 автомобилей. Время ожидания со стороны Тамани составляло более пяти часов, со стороны Керчи — более двух часов.

До этого появились кадры жесткого задержания злоумышленников, которые по указанию украинских спецслужб готовили теракт на Крымском мосту. Мужчины планировали использовать автомобиль Chevrolet Volt, загруженный взрывчаткой. Машина пересекла российско-грузинскую границу через пункт пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии. На частном автовозе ее доставили в Краснодарский край. По замыслу организаторов, водитель, который должен был въехать на Крымский мост, становился террористом-смертником.

Сапер с позывным Фет говорил, что подрыв 130 килограммов взрывчатых веществ на Крымском мосту мог привести к человеческим жертвам и серьезным повреждениям дорожного полотна. По его словам, такое количество пластичного взрывчатого вещества представляет значительную опасность.