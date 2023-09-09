Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Движение автотранспорта временно перекрыто на Крымском мосту, сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на объекте. Причины такого решения не указаны.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, – говорится в сообщении.

Ранее движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно приостановлено 3 сентября. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие. Спустя 24 минуты после сообщения о временных ограничениях появилась информация о том, что движение на мосту было возобновлено.

Вечером 1 сентября стало известно о том, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки Крымского моста с помощью безэкипажного катера. ВС РФ уничтожили морской беспилотник в акватории Черного моря.

Позже, ночью 2 сентября, ВСУ попытались совершить вторую атаку на переправу через Керченский пролив. Как и в первом случае, для удара использовался морской беспилотник. Также Министерство обороны России сообщило о третьей попытке украинских сил ударить по Крымскому мосту. По данным ведомства, водный беспилотник был уничтожен в акватории Черного моря.