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16 июля 2025 в 13:37

У хранилища Центробанка в Москве кинологи и полицейские проверяют «Газель»

Сотрудник кинологической службы Сотрудник кинологической службы Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

У хранилища Центробанка в Москве на улице Правды полицейские проверяют «Газель», передает Telegram-канал Baza. Территория на месте работы сотрудников правопорядка оцеплена.

Сообщается, что подозрительный автомобиль исследуют кинологи. Проезд по улице закрыт, полицейские разворачивают машины.

Ранее сообщалось, что сразу несколько автомобилей загорелись у жилого дома на Бескудниковском бульваре на севере столицы. По словам очевидцев, сперва взорвался один из припаркованных автомобилей, после чего огонь перекинулся и на другие машины. Пожар произошел на парковке около дома № 13.

Ранее в Москве обнаружили автомобиль с подозрительным свертком под днищем. Иномарка была припаркована у жилого дома на Молодогвардейской улице.

В тот же день под автомобилем Geely Coolray, принадлежащим каршеринговой службе, также нашли СВУ. Движение по улице Леси Украинки было временно ограничено.

По словам криминалиста Михаила Игнатова, причастные к инцидентам пытаются таким образом посеять панику среди населения. По его мнению, здесь замешана Украина, которая ведет в отношении России террористическую войну.

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