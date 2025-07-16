У хранилища Центробанка в Москве кинологи и полицейские проверяют «Газель»

У хранилища Центробанка в Москве кинологи и полицейские проверяют «Газель»

У хранилища Центробанка в Москве на улице Правды полицейские проверяют «Газель», передает Telegram-канал Baza. Территория на месте работы сотрудников правопорядка оцеплена.

Сообщается, что подозрительный автомобиль исследуют кинологи. Проезд по улице закрыт, полицейские разворачивают машины.

Ранее сообщалось, что сразу несколько автомобилей загорелись у жилого дома на Бескудниковском бульваре на севере столицы. По словам очевидцев, сперва взорвался один из припаркованных автомобилей, после чего огонь перекинулся и на другие машины. Пожар произошел на парковке около дома № 13.

Ранее в Москве обнаружили автомобиль с подозрительным свертком под днищем. Иномарка была припаркована у жилого дома на Молодогвардейской улице.

В тот же день под автомобилем Geely Coolray, принадлежащим каршеринговой службе, также нашли СВУ. Движение по улице Леси Украинки было временно ограничено.

По словам криминалиста Михаила Игнатова, причастные к инцидентам пытаются таким образом посеять панику среди населения. По его мнению, здесь замешана Украина, которая ведет в отношении России террористическую войну.