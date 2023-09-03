Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно приостановлено, сообщили в Telegram-канале информационного центра, отслеживающего оперативную обстановку на мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников, ответственных за транспортную безопасность.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в сообщении.

Спустя 24 минуты после сообщения о временных ограничениях появилась информация о том, что движение на мосту было возобновлено.

Вечером 1 сентября Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки Крымского моста с помощью безэкипажного катера, сообщила пресс-служба Минобороны России. ВС РФ уничтожили морской беспилотник в акватории Черного моря.

Позже, ночью 2 сентября, ВСУ попытались совершить вторую атаку на переправу через Керченский пролив. Как и в первом случае, для удара использовался морской беспилотник.

Также Министерство обороны России сообщило о третьей попытке украинской армии ударить по Крымскому мосту. По данным ведомства, водный беспилотник был уничтожен в акватории Черного моря.