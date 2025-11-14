Два брата-близнеца нашлись на СВО

Два брата-близнеца нашли друг друга в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщает телеканал RT. По данным источника, один из них — военнослужащий с позывным Бага — был мобилизован в Москве, второй — с позывным Рио — прибыл на фронт из родного региона. Сейчас оба служат инженерами-саперами и находятся в разных расчетах группировки «Контора».

Общаемся постольку-поскольку, теми же способами, что и все. Естественно, когда есть возможность пересекаться, также пересекаемся и общаемся. Поначалу, когда брата только перевели сюда, [нас] путали, конечно, а сейчас вроде разобрались, — рассказал Бага.

Военные также раскрыли некоторые подробности о своей работе. Так, они используют для ликвидации гексакоптеров ВСУ два типа дронов. Перехватчики направляются к конкретной цели по команде, а «дроны-ждуны» занимают позицию в засаде на линии боевого соприкосновения.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил о суточном прорыве российской армии на Гуляйпольском направлении в Запорожской области на глубину до пяти километров и шириной около 15 км. Он также отметил успехи ВС РФ в селе Сладком и бои в районе Нового и Новоуспеновского, предположив скорое освобождение этих населенных пунктов.