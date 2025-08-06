Доверчивая россиянка перевела более 5 млн рублей «сотрудникам банка» В Нижегородской области 21-летняя девушка перевела 5,3 млн рублей мошенникам

Жертвой телефонных мошенников стала 21-летняя жительница Нижегородской области — девушка перевела мошенникам более 5 млн рублей, пишет НТА-Приволжье со ссылкой на ГУ МВД РФ. Аферисты позвонили жертве под видом банковских сотрудников.

Неизвестные убедили девушку, что преступники якобы получили доступ к ее персональным данным и пытались оформить на нее кредиты. После этого россиянку попросили самостоятельно взять заемные и перевести сумму на «безопасные» счета.

С учетом личных и кредитных средств девушка перевела аферистам 5 млн 314 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее пенсионерка из Кировска отдала курьеру мошенников свыше 5 млн рублей. Злоумышленники также убедили 76-летнюю женщину продать свой автомобиль Lada XRay.