Диверсанты из Пензы могут получить 20 лет тюрьмы за 40 тысяч рублей Жителей Пензы обвинили в диверсии за поджоги на железной дороге за 40 тысяч рублей

Фото: psut.sledcom.ru

Двое мужчин и двое молодых людей из Пензы — студент Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, а также 16-летний подросток — могут получить до 20 лет тюрьмы за поджоги на железной дороге, передает РБК. Их обвиняют в диверсии, за которую они получили 40 тысяч рублей.

В Пензенском линейном отделе МВД на транспорте было возбуждено дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК). Затем его перевели по подследственности в СК. 13 февраля Самарский следственный отдел на транспорте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР переквалифицировал дело на диверсию, — приводит слова источника издание.

Отмечается, что предложение поджечь релейный шкаф светофора и оборудование контактной сети станциях Пенза-1 и Пенза-2 подозреваемые получили в мессенджере Telegram за день до поджогов. Один из участников диверсии предположил, что заказ мог поступить с территории Украины. По данным РБК, фигурантов дела также проинформировали, как сделать зажигательную смесь.

В Краснодарском крае по подозрению в диверсиях на железной дороге и поджоге баннера «Своих не бросаем» задержали 18-летнего местного жителя. По версии следствия, он мог умышленно повредить контактную сеть на железнодорожных путях между Армавиром и Курганинском. Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы по ст. 281 УК РФ (диверсия).

До этого в Иркутске сотрудники правоохранительных органов предотвратили диверсию на железной дороге. По подозрению в ее подготовке задержан 18-летний работник сети ресторанов быстрого питания Subway.