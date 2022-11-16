SHOT: В Иркутске предотвратили диверсию на железной дороге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иркутске сотрудники правоохранительных органов предотвратили диверсию на железной дороге, сообщает Telegram-канал SHOT. По подозрению в ее подготовке задержан 18-летний работник сети ресторанов быстрого питания Subway.

По данным канала, молодой человек обмотал рельсы медной проволокой с целью устроить сбой в движении поездов. Он также оставил на путях записку экстремистского содержания.

В ходе допроса задержанный дал признательные показания. Ему грозит до четырех лет лишения свободы по стать о публичных призывах к экстремизму.

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