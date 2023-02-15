18-летнему поджигателю Z-баннера могут дать 15 лет тюрьмы Baza: 18-летнему краснодарцу могут дать 15 лет тюрьмы за диверсии на железной дороге и поджог Z-баннера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодарском крае по подозрению в диверсиях на железной дороге и поджоге баннера «Своих не бросаем» задержали 18-летнего местного жителя, сообщает Telegram-канал Baza. По версии следствия, он мог умышленно повредить контактную сеть на железнодорожных путях между Армавиром и Курганинском. Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы по ст. 281 УК РФ (диверсия).

По данным портала, 18-летний житель города Гулькевичи мог закинуть четыре «коктейля Молотова» в пост секционирования контактной сети на железной дороге. По подозрению в совершении преступления его задержали 1 декабря 2022 года. Тогда он сознался еще в одном преступлении — поджоге плаката «Своих не бросаем», который был развешен на фасаде комплекса «Звездный» в Гулькевичах.

Ранее двоих жителей Бердянска задержали за совершение диверсии на железной дороге. В силовых структурах рассказали, что злоумышленники повредили линии связи, электрооборудование системы координации движения поездов, а также уложили на рельсы столб, чтобы спровоцировать аварию поезда.

До этого в Иркутске сотрудники правоохранительных органов предотвратили диверсию на железной дороге. По подозрению в ее подготовке задержан 18-летний работник сети ресторанов быстрого питания Subway.