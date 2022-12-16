Двух жителей Бердянска задержали за диверсию на железной дороге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое жителей Бердянска задержаны за совершение диверсии на железной дороге, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. По его словам, злоумышленники повредили линии связи, электрооборудование системы координации движения поездов, а также уложили на рельсы столб, чтобы спровоцировать аварию поезда.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий были задержаны два жителя города Бердянск. Ими была совершена диверсия на железнодорожном полотне, — сказал собеседник агентства.

Сотрудник мелитопольской железной дороги пояснил, что подобные действия однозначно приводят к крушению поездов и человеческим жертвам. В данном случае аварии удалось избежать благодаря бдительности машиниста. Восстановление поврежденного оборудования заняло длительное время. Против задержанных завели уголовное дело.

В начале ноября в Бердянске были задержаны двое украинских диверсантов. Они готовили теракт на подстанции и покушение на руководство города. У задержанных нашли взрывчатку, гранаты и огнестрельное оружие.