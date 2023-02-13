Девушка и собака едва не погибли из-за поездки на лифте в Казани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Казани и ее собака чуть не погибли, когда питомец не успел зайти в лифт за хозяйкой, сообщает Telegram-канал «Подъем». Пес был на поводке, который девушка завязала на поясе.

Когда двери закрылись, лифт поехал вниз, из-за чего поводок начал натягиваться вверх. В итоге девушка повисла над полом и в таком положении пыталась остановить кабину.

Двери лифта открылись, и хозяйка осталась болтаться над полом, но теперь не внутри кабины, а на пути двери, которая периодически пыталась закрыться.

Девушку спасли соседи, которые прибежали на крик о помощи, а собака смогла самостоятельно выбраться из ошейника.

9 января в краснодарской многоэтажке на улице Зиповской оборвался грузовой лифт с пассажиркой. Благодаря сработавшей защите кабина лифта не улетела в шахту, а остановилась на 12-м этаже. Из лифта девушку доставали спасатели.

10 февраля пятеро рабочих сорвались в шахту лифта в логистическом центре аэропорта Внуково, один человек погиб. Четверым потребовалась медицинская помощь.