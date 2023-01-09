Падение лифта с девушкой в шахту в Краснодаре попало на видео

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

В краснодарской многоэтажке на улице Зиповской оборвался грузовой лифт с девушкой-пассажиром. Видео происшествия опубликовано в социальных сетях. Благодаря сработавшей защите кабина лифта не улетела в шахту, а остановилась на 12-м этаже. Из лифта пассажирку доставали спасатели.

Пассажирский лифт сломан с 19 декабря, а 8 января сломался и грузовой лифт. Девушка летела с 13-го этажа на 12-й этаж, спас трос, вызывали спасателей ЧС, чтобы вытащить человека. Приезжала скорая, у девушки был шок, — приводит Telegram-канал «Typicalkrd | Типичный Краснодар (и край!)» слова местных жителей.

Портал 47news.ru ранее сообщил, что в Мурино Ленинградской области на крыше лифта в многоэтажном жилом доме обнаружили тело мужчины с оторванной ногой. По предварительным данным, он свалился с 19-го этажа во время ремонтных работ в шахте лифта.

В одном из жилых домов в Иркутске лифт сорвался в шахту с четвертого этажа. Внутри кабины в этот момент находились мужчина, женщина и малолетний ребенок. ЧП случилось в многоэтажке на улице Верхняя Набережная 161/16. Никто сильно не пострадал. Срыв кабины произошел во время движения. В этот момент лифт находился на уровне четвертого этажа. Ловитель сработал почти сразу, после этого кабинка остановилась.