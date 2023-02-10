Рабочие сорвались в шахту лифта в Новой Москве Рабочие сорвались в шахту лифта в Новой Москве, один человек погиб

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В логистическом центре аэропорта Внуково в поселении Марушкинское пятеро рабочих упали в шахту лифта, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Следственного комитета России по Москве. Один из рабочих погиб, четверым потребовалась медицинская помощь.

По предварительным данным, 10 февраля в здании логистического центра в Новой Москве произошло падение людей в шахту лифта. В результате происшествия погиб один человек, остальным оказывается медицинская помощь. Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета работают на месте происшествия, опрашивают очевидцев, изучаются записи камер видеонаблюдения, — сообщили в пресс-службе СК.

Ранее в краснодарской многоэтажке на улице Зиповской оборвался грузовой лифт с девушкой-пассажиром. Благодаря сработавшей защите кабина лифта не улетела в шахту, а остановилась на 12-м этаже. Из лифта пассажирку доставали спасатели.

До этого в Мурино Ленинградской области на крыше лифта в многоэтажном жилом доме обнаружили тело мужчины с оторванной ногой. По предварительным данным, он упал с 19-го этажа во время ремонтных работ в шахте лифта.