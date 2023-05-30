Число пострадавших при обрушении трибун в Ростове выросло до 20 человек

Фото: МЧС РФ

Число пострадавших в результате обрушения временной трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону возросло до 20 человек, в их числе 15 детей и пятеро взрослых, одна женщина погибла. На месте происшествия работают сотрудники следственного отдела и спасатели, говорится в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

По состоянию на 19:10 мск в результате опрокидывания трибуны пострадал 21 человек, из них 15 детей и 6 взрослых (в том числе одна погибшая женщина), — говорится в сообщении.

ЧП произошло 30 мая в 16:25 во время футбольного матча детских команд. В общей сложности за игрой с временной конструкции трибуны наблюдали около 30 человек. Порывом шквалистого ветра сборные конструкции зрительских трибун перевернуло. Как сообщили в МЧС, группа с детьми пряталась от дождя под навесом.

6 мая в Оренбурге рухнула карусель «Цепочка», когда на ней катались дети и взрослые. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Линькова рассказала, что в результате крушения карусели в Оренбурге пострадали 20 человек, в том числе 12 детей, из них шесть госпитализированы. По ее словам, один 10-летний ребенок находится в тяжелом состоянии, сейчас его готовят к операции.