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17 июля 2025 в 17:14

Россиянам рассказали, как безопасно управлять катамаранами и сапами

Начальник Центра ГИМС призвал изучить правила проката катамаранов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перед использованием прокатных катамаранов и сапов необходимо внимательно изучить правила поведения, заявил в беседе с НСН начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Москве Владимир Черепков. Он подчеркнул, что у большинства людей нет опыта управления такими судами, а вода действительно не прощает ошибок.

Как правило, в пунктах проката маломерных судов находятся правила пользования, и организаторы мероприятия обязаны провести инструктаж, — отметил специалист.

По словам Черепкова, правила безопасности размещены в пунктах проката и должны быть доступны для всех арендаторов. Он также напомнил, что перед выходом на воду нужно пройти инструктаж, особенно это касается тех, кто впервые пользуется катамаранами или сапами.

Ранее в Бурятии катер наехал на 38-летнего мужчину, который в этот момент вынырнул из воды на Гусином озере. В результате винт судна нанес пострадавшему рваные раны лица и повредил плечо. Пострадавшего экстренно доставили в больницу. При этом водителя катера задержали правоохранительные органы.

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