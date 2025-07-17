Россиянам рассказали, как безопасно управлять катамаранами и сапами

Перед использованием прокатных катамаранов и сапов необходимо внимательно изучить правила поведения, заявил в беседе с НСН начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Москве Владимир Черепков. Он подчеркнул, что у большинства людей нет опыта управления такими судами, а вода действительно не прощает ошибок.

Как правило, в пунктах проката маломерных судов находятся правила пользования, и организаторы мероприятия обязаны провести инструктаж, — отметил специалист.

По словам Черепкова, правила безопасности размещены в пунктах проката и должны быть доступны для всех арендаторов. Он также напомнил, что перед выходом на воду нужно пройти инструктаж, особенно это касается тех, кто впервые пользуется катамаранами или сапами.

Ранее в Бурятии катер наехал на 38-летнего мужчину, который в этот момент вынырнул из воды на Гусином озере. В результате винт судна нанес пострадавшему рваные раны лица и повредил плечо. Пострадавшего экстренно доставили в больницу. При этом водителя катера задержали правоохранительные органы.