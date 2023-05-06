В Оренбурге рухнула карусель «Цепочка», когда на ней катались дети и взрослые, сообщает Telegram-канал «112». По предварительной информации, тяжелых пострадавших в результате крушения аттракциона в недавно открывшемся Оренпарке нет.
По данным «112», пострадали 12 человек, среди них 5 детей, все они в настоящий момент получают медицинскую помощь.
ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает о 15 пострадавших и отсутствии погибших.
В Оренбурге в Оренпарке произошло обрушение карусели, пострадали около 15 человек, большинство из которых дети, — сказали в экстренных службах.