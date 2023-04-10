Появились кадры падения колеса обозрения в Приморье

Фото: Прокуратура Приморского края

В парке «Восток» города Арсеньева Приморского края рухнуло колесо обозрения, кадрами его падения поделился телеканал РЕН ТВ. Как рассказали изданию «КП-Владивосток» в администрации города, аттракцион был намеренно демонтирован. Территория, где его повалили, была закрыта для посетителей.

Вход на территорию этой части «Востока» закрыт, поэтому кроме рабочих там никого быть не должно, — заявили в мэрии Арсеньева.

Представители администрации города подчеркнули, что еще в 2021 году в Арсеньеве признали аварийными семь сносимых объектов, включая колесо обозрения. В ближайшее время их демонтируют, сдадут на металлолом, а полученные деньги пойдут в казну города, уточнил собеседник «КП-Владивосток».

7 марта на ВДНХ остановилось колесо обозрения «Солнце Москвы». Оно не двигалось более полутора часов. В кабинках находились люди. По словам очевидцев, колесо обозрения резко остановилось и больше не приходило в движение. При этом в кабинках отключили отопление. Как рассказал технический персонал, проблемы возникли в связи с погодными условиями. Колесо обозрения позднее пришлось закрыть, находившиеся там люди были спасены.