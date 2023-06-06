Число пострадавших от сидра в Ульяновской области резко возросло Ульяновский Минздрав сообщил о 51 случае отравления контрафактным сидром в регионе

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51 житель Ульяновской области пострадал в результате отравления контрафактным сидром, заявила исполняющая обязанности главы Минздрава региона Олеся Колотик-Каменева. По ее словам, которые приводит ТАСС, 16 человек после отравления погибли. Накануне ульяновский губернатор Алексей Русских сообщал о 35 пострадавших.

Общее число пострадавших — 51 человек, из них 16 человек умерло, — сказала Колотик-Каменева.

Как сообщал ранее зампред правительства Ульяновской области Сергей Кучиц, для тех, кто поступает с признаками отравления, был организован «зеленый коридор». В реанимациях и палатах создан оперативный резерв мест. Подготовлены мощности для гемодиализа и экстракорпоральной детоксикации, работают мультидисциплинарные бригады.

СМИ писали, что производитель сидра ООО «Анди» имел просроченную декларацию о чистоте оборудования, срок действия которой истек 13 января 2023 года. По предварительным данным, владелец компании уже получал предупреждения из-за торговли алкоголем без лицензии, в прошлый раз его оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Вечером 5 июня полиция обнаружила партию алкогольного напитка «Мистер Сидр» и в Нижегородской области. Изъять опасную продукцию ранее поручила глава Роспотребнадзора Анна Попова.