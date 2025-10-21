Число отравившихся в кафе Калининграда школьников выросло до 13

Количество пострадавших школьников после посещения калининградского кафе увеличилось, сообщили ТАСС в региональном Министерстве здравоохранения. На данный момент медицинская помощь потребовалась уже 13 учащимся.

По информации ведомства, у всех обратившихся за помощью детей медики выявили норовирусную инфекцию. Все пострадавшие в настоящее время получают необходимое амбулаторное лечение и находятся под наблюдением врачей.

Первоначально 19 октября региональное управление Роспотребнадзора сообщало только о девяти случаях отравления среди учеников школы № 3. Инцидент произошел после посещения детьми кафе под названием «Бела Дона», где у них проявились симптомы инфекции.

До этого в Бурятии была зафиксирована массовая вспышка острой кишечной инфекции. Заболевание связано с употреблением готовой пищевой продукции местного производителя.

Прежде стало известно, что 16 школьников, направлявшихся поездом в Кисловодск, были госпитализировали с острым гастроэнтеритом. Еще девятерых отпустили домой после осмотра врачей.