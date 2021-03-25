Больница в Химках собралась потратить полмиллиарда рублей на рекламу

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Жителей подмосковных Химок возмутила сумма, которую руководство Химкинской областной больницы вознамерилось потратить на рекламу учреждения в общественном транспорте. Граждане считают, что состояние местной системы здравоохранения требует более рационального расходования средств.

Утром 25 марта сопредседатель объединённого совета двух химкинских ЖК Алексей Софин опубликовал в Facebook несколько скриншотов с сайта госзакупок, из которых следует, что больница готова потратить на рекламу 521 448 рублей. Мнение горожан по этому поводу узнал портал «Ридус».

zakupki.gov.ru

Нам не хватает банально мощностей. В поликлинике на Сходне работают только четыре терапевта — где-то лет 20 назад их было десять, а население было в три раза меньше, — рассказала муниципальный депутат Антонина Стеценко.

Женщина добавила, что в городе есть серьёзные проблемы даже с работой скорой помощи. Стеценко уверяет, что бывают случаи, когда неотложка не может прибыть на вызов в течение трёх часов. По её словам, не хватает людей, которые могут работать на скорой помощи.

У председателя объединённого домового совета Софина свои претензии к состоянию здравоохранения в городе. Он заявил, что в районе ЖК с населением порядка 10 тысяч человек нет даже кабинета неотложной помощи и больные люди вынуждены добираться в медучреждение самостоятельно через полгорода.

Больше химкинской больнице деньги потратить не на что? Полмиллиона рублей на 861 тысячу показов рекламных материалов в автобусах! Излечим болезни ваши рекламным словом целебным, — возмутился Софин.

Активист отдельно отметил, что для оплаты рекламной акции использованы ещё и деньги из Фонда обязательного медицинского страхования.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Москвы намерены потратить 932 млн рублей на систему слежения, которая позволит распознавать лица, отслеживать скопления людей и считать их. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.