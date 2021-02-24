Новая система слежения с распознаванием лиц появится в московском метро

https://static.news.ru/photo/3f62a09a-7719-11eb-bf43-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичное метро оборудуют современной системой слежения, которая позволит распознавать лица, отслеживать скопления людей и считать их. Для этого в подземку закупят мультимедийные экраны с вышеперечисленными функциями.

Соответствующий тендер размещён на портале госзакупок. Власти Москвы намерены потратить на оборудование 932 млн рублей, куда входят и покупка, и установка 316 экранов с камерами. Их разместят на 85 станциях метро, пишет «Коммерсант».

При этом, уточняет издание, ГУА «Московский метрополитен» опроверг информацию о специальных функциях камер. Однако, в технической документации тендера эти функции указаны.

Каждая из камер должна иметь автофокус, снимать в высоком разрешении <...> и поддерживать интеллектуальные модули <...> «детектирование лиц», подсчёт людей и распознавание их скопления. Самый продвинутый функционал должен обеспечить «модуль определения поведения объектов». С его помощью планируется фиксировать «пересечение линии», «быстрое движение», а также «праздношатания», — приводит газета выдержку из документа.

Эксперты предполагают, что новая система слежения также может использоваться для сбора маркетинговой информации в рекламных целях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на станции московского метро «Славянский бульвар» был задержан мужчина с муляжом гранаты. В департаменте транспорта Москвы отметили, что в настоящее время поезда останавливаются на станции в штатном режиме.