Беглов заявил о необходимости восстановить сгоревшую «Невскую мануфактуру»

https://static.news.ru/photo/9ad6beb2-9bc6-11eb-802e-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Бессонов/РИА Новости

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о необходимости восстановить уничтоженное пожаром здание «Невской мануфактуры». Об этом сообщает пресс-служба Смольного по итогам визита градоначальника к месту пожара.

От сильного пожара очень серьёзно пострадал памятник архитектуры, объект культурного наследия. Величина ущерба устанавливается, — приводит пресс-служба слова Беглова.

Он отметил, что новое строительство на территории мануфактуры запрещено законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Законодательство предусматривает только восстановление утраченного объекта.

Пожар в здании «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной вспыхнул в 12:35 мск. По странному совпадению он начался в день рождения миллиардера Алексея Устаева, который с 27 июня 2015 года владеет 99% активов ОАО «Невская мануфактура».

При тушении «Невской мануфактуры» погиб один пожарный, его тело было найдено, ещё двое огнеборцев находятся в реанимации. Спасатели нашли тело ещё одного погибшего, которое сильно обгорело. Сейчас устанавливается его личность. По данным Минздрава, всего в результате пожара пострадали пять человек.

Как сообщал NEWS.ru, вертолёты МЧС и Минобороны сбросили на горящее здание «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге более 240 тонн воды.