«Невская мануфактура» вспыхнула в день рождения её бенефициара

В Петербурге загорелась «Невская мануфактура», во время тушения погиб один из пожарных, ещё двое сотрудников МЧС пострадали. О масштабах ЧП говорит площадь возгорания, достигшая четырёх тысяч квадратных метров, а также численность стянутых на Октябрьскую набережную сил: 300 пожарных и 69 единиц техники. NEWS.ru выяснил, кому принадлежит данный исторический объект, и обратил внимание на то, что инцидент произошёл в день рождения фактического владельца.

Исторически «Невская мануфактура» была основана английским купцом Джеймсом Торнтоном в 1841 году. Там производились полотна из тканей. После Октябрьской революции предприятие национализировали, и в 1921 году оно стало государственной фабрикой шестерённых изделий «Красный ткач» треста «Петротекстиль». В 1992 году предприятие акционировали, основная часть площадей стала сдаваться в аренду. С 2007 года на там окончательно прекратилось изготовление текстильных товаров.

Сейчас объект контролируется миллиардером, совладельцем первого в постсоветской России частного банка «Викинг» Алексеем Устаевым, который с 27 июля 2015 года владеет 99% активов АО «Невская мануфактура», основным видом деятельности которого является «аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом». По итогам 2020 года компания смогла получить 63 млн рублей чистой прибыли.

По странному совпадению, ЧП случилось в день рождения Устаева — сегодня ему исполнился 61 год. Как пишет «Фонтанка», собственник не в курсе , на территории какого именно из его арендаторов начался пожар.

Устаев является совладельцем многих объектов Петербурга. Помимо «Невской мануфактуры» он владеет компанией Citytel group, куда входят гостиницы «Октябрьская», «Санкт-Петербург» и «Ольгино», приватизированные в 1990-е годы и попавшие под контроль структур банка «Викинг». Также у него есть доля в Большом Гостином Дворе и коммерческие помещения в разных частях Северной столицы. В 2020 году бизнесмен оформил в собственность контрольный пакет акций ООО «ДОК „Сосна“», которому принадлежит около трёх гектаров на Монастырском острове.

По данным издания DP.ru, Устаев занимал 135-е место в рейтинге миллиардеров в 2019 году, его состояние оценивалось в 6,5 млрд рублей, при этом в 2015-м он был на 86-й позиции с состоянием в 9,45 млрд рублей. Также бизнесмен из Петербурга упоминался как один из покупателей недвижимости, созданной структурами, связанными с экс-президентом США Дональдом Трампом.

78.mchs.gov.ru

Территория «Невской мануфактуры» готовилась под редевелопмент. На её месте планировалось строительство жилья площадью 330 тысяч квадратных метров, включая квартиры-лофты в здании фабрики, также там собирались разбить яблоневый сад. Власти Петербурга разрешили на этом участке застройку высотностью до 65 метров.

NEWS.ru обнаружил в Сети негативные отзывы пользователей и вероятных арендаторов. Так, в сервисе «Яндекс.Карты» один из пользователей оставил комментарий следующего содержания под геотегом «Невская мануфактура»: «Не рекомендую иметь дел с данной конторой, крутятся до последнего, не возвращают залог, все помещения в аварийном состоянии, постоянные отключения электричества, протечки». Другой человек отметил, что это «странное, полуразваленное здание завода, где до сей поры работают мелкие фирмы, мебель, пиво, арматура». Ещё один человек, под ником Максим Онищук, признался: «После расторжения договора аренды не возвращают залог и переплату за КУ, говорят, обращайтесь в суд». Кроме того, участники рынка называют его одним из бенефициаров АО «Большой Гостиный Двор». С ним согласился и некий Яков Соловей: «Ужасная управляющая компания. Дороги на территории не ремонтируются. Коммуникации в плохом состоянии, вечно что-то ломается. Совсем не заботится о своих арендаторах. Только деньги вымогают». Впрочем, есть и положительные отзывы: «Очень удобно», «Нет лишних посредников», «Всё хорошо, только дорога плохая».

Пожар в здании «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной Петербурга вспыхнул 12 апреля в 12:35 мск. Тушение осложнено погодными условиями (в Северной столице дует сильный ветер) и тем, что здание старинное. На месте ЧП работает вертолёт.

Также к горящей мануфактуре прибыл прокурор Невского района Петербурга Виктор Винецкий. По его информации, в ходе проверки будут выясняться причины пожара, а также дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований пожарной безопасности.

Валентин Егоршин/ТАСС Валентин Егоршин/ТАСС ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб /vk.com Валентин Егоршин/ТАСС ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА Сертолово/vk.com spb_today/vk.com Градозащитный Петербург/vk.com ameljazi_international/instagram.com Сквер у СКК/vk.com ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/vk.com ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/vk.com