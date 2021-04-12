«Невская мануфактура» вспыхнула в день рождения её бенефициара

В Петербурге загорелась «Невская мануфактура», во время тушения погиб один из пожарных, ещё двое сотрудников МЧС пострадали. О масштабах ЧП говорит площадь возгорания, достигшая четырёх тысяч квадратных метров, а также численность стянутых на Октябрьскую набережную сил: 300 пожарных и 69 единиц техники. NEWS.ru выяснил, кому принадлежит данный исторический объект, и обратил внимание на то, что инцидент произошёл в день рождения фактического владельца.
Исторически «Невская мануфактура» была основана английским купцом Джеймсом Торнтоном в 1841 году. Там производились полотна из тканей. После Октябрьской революции предприятие национализировали, и в 1921 году оно стало государственной фабрикой шестерённых изделий «Красный ткач» треста «Петротекстиль». В 1992 году предприятие акционировали, основная часть площадей стала сдаваться в аренду. С 2007 года на там окончательно прекратилось изготовление текстильных товаров.
Сейчас объект контролируется миллиардером, совладельцем первого в постсоветской России частного банка «Викинг» Алексеем Устаевым, который с 27 июля 2015 года владеет 99% активов АО «Невская мануфактура», основным видом деятельности которого является «аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом». По итогам 2020 года компания смогла
По странному совпадению, ЧП случилось в день рождения Устаева — сегодня ему исполнился 61 год. Как пишет «Фонтанка», собственник
Устаев является совладельцем многих объектов Петербурга. Помимо «Невской мануфактуры» он владеет компанией Citytel group, куда входят гостиницы «Октябрьская», «Санкт-Петербург» и «Ольгино», приватизированные в 1990-е годы и попавшие под контроль структур банка «Викинг». Также у него
По данным издания DP.ru, Устаев
Территория «Невской мануфактуры»
NEWS.ru обнаружил в Сети негативные отзывы пользователей и вероятных арендаторов. Так, в сервисе «Яндекс.Карты» один из пользователей оставил комментарий следующего содержания под геотегом «Невская мануфактура»: «Не рекомендую иметь дел с данной конторой, крутятся до последнего, не возвращают залог, все помещения в аварийном состоянии, постоянные отключения электричества, протечки». Другой человек отметил, что это «странное, полуразваленное здание завода, где до сей поры работают мелкие фирмы, мебель, пиво, арматура». Ещё один человек, под ником Максим Онищук, признался: «После расторжения договора аренды не возвращают залог и переплату за КУ, говорят, обращайтесь в суд». Кроме того, участники рынка называют его одним из бенефициаров АО «Большой Гостиный Двор». С ним согласился и некий Яков Соловей: «Ужасная управляющая компания. Дороги на территории не ремонтируются. Коммуникации в плохом состоянии, вечно что-то ломается. Совсем не заботится о своих арендаторах. Только деньги вымогают». Впрочем, есть и положительные отзывы: «Очень удобно», «Нет лишних посредников», «Всё хорошо, только дорога плохая».
Пожар в здании «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной Петербурга вспыхнул 12 апреля в 12:35 мск. Тушение осложнено погодными условиями (в Северной столице дует сильный ветер) и тем, что здание старинное. На месте ЧП работает вертолёт.
Также к горящей мануфактуре прибыл прокурор Невского района Петербурга Виктор Винецкий. По его информации, в ходе проверки будут выясняться причины пожара, а также дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований пожарной безопасности.
Валентин Егоршин/ТАСС
Валентин Егоршин/ТАСС
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Валентин Егоршин/ТАСС
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ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/vk.com
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/vk.com