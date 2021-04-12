Пожарный погиб при тушении огня в здании «Невской мануфактуры» в Петербурге

https://static.news.ru/photo/f3cecd12-9b84-11eb-a4b4-96000091f725_660.jpg Фото: spb_today/vk.com

При тушении огня в здании «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге погиб командир отделения пожарно-спасательной части. Его тело уже обнаружено.

При возгорании пострадали трое пожарных, один из них — командир отделения 64-й пожарно-спасательной части — погиб, — рассказал РИА Новости источник в экстренных службах.

Пострадавшие получили ожоги 40–50 процентов тела. Площадь пожара возросла до четырёх тысяч квадратных метров. В настоящее время огнеборцев вывели из здания из-за угрозы обрушения. В МЧС рассказали, что огнём охвачены четыре этажа фабрики, обрушились межкомнатные перекрытия и кровля.

По данным ТАСС, группировка сил и средств для тушения пожара была увеличена в три раза — до 300 человек и 69 единиц техники. Ранее на месте работали более 100 пожарных и 26 единиц техники.

Фабрика была основана английским купцом Джеймсом Торнтоном в 1841 году. Её национализировали в 1918 году, и она прекратила работу. С 1921 года была переименована в государственную фабрику шестерённых изделий «Красный ткач» треста «Петротекстиль» и возобновила свою деятельность. С 1992 года носит название ОАО «Невская мануфактура». Большая часть площадей фабрики сдаётся в аренду.

Как писал NEWS.ru, в прокуратуре Невского района Санкт-Петербурга заявили об организации проверки по факту масштабного пожара в здании завода «Невская мануфактура». На место происшествия выехал прокурор Невского района Санкт-Петербурга Виктор Винецкий.