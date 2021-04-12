На горящее здание «Невской мануфактуры» было сброшено более 240 тонн воды

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Вертолёты МЧС и Минобороны сбросили на горящее здание «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге более 240 тонн воды.

Тушение пожара на «Невской мануфактуре» продолжается, площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров. Вертолётами МЧС РФ и Минобороны совершено 49 сбросов воды общим объёмом более 240 тонн, — рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС России.

В ликвидации пожара задействованы более 350 человек и 73 единицы техники. На месте пожара работают вертолёт Ка-32, который сбросил более 30 тонн воды, военные вертолёты Ми-8.

Пожар в здании «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной вспыхнул в 12:35 мск. По странному совпадению он начался в день рождения миллиардера Алексея Устаева, который с 27 июня 2015 года владеет 99% активов ОАО «Невская мануфактура».

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Из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседнее трёхэтажное здание, в котором находится хостел. Загорелась крыша, площадь пожара составила 50 квадратных метров. Были эвакуированы 50 человек.

При тушении «Невской мануфактуры» погиб один пожарный, его тело было найдено, ещё двое огнеборцев находятся в реанимации. Спасатели нашли тело ещё одного погибшего, которое сильно обгорело. Сейчас устанавливается его личность. По данным Минздрава, всего в результате пожара пострадали пять человек.

Как писал NEWS.ru, прокуратура займётся проверкой пожара на «Невской мануфактуре». На место происшествия выехал прокурор Невского района Санкт-Петербурга Виктор Винецкий.