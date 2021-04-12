Тело погибшего нашли на месте пожара на «Невской мануфактуре»

https://static.news.ru/photo/ab75d546-9bbc-11eb-9416-96000091f725_660.jpg Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

На «Невской мануфактуре», где 12 апреля произошёл сильный пожар, спасатели обнаружили тело погибшего. Об этом журналистам сообщили в главке МЧС по Санкт-Петербургу.

На месте пожара найдено сильно обгоревшее тело, — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Он добавил, что в настоящее время личность погибшего устанавливается. По данным Минздрава, в результате пожара на «Невской мануфактуре» погиб один человек, ещё пятеро пострадали.

Пожар в здании «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной Петербурга вспыхнул 12 апреля в 12:35 мск. Тушение осложнено погодными условиями (в Северной столице дует сильный ветер) и тем, что здание старинное. На месте ЧП работает вертолёт.

Как сообщал NEWS.ru, огонь с полыхающего здания «Невской мануфактуры» перекинулся на соседнее строение. Уточняется , что загорелась кровля здания. Как стало известно, в трёхэтажном строении располагается хостел. Специалисты эвакуировали 50 человек