Тело погибшего нашли на месте пожара на «Невской мануфактуре»

На «Невской мануфактуре», где 12 апреля произошёл сильный пожар, спасатели обнаружили тело погибшего. Об этом журналистам сообщили в главке МЧС по Санкт-Петербургу.
На месте пожара найдено сильно обгоревшее тело, — цитирует ТАСС представителя ведомства.
Он добавил, что в настоящее время личность погибшего устанавливается. По данным Минздрава, в результате пожара на «Невской мануфактуре» погиб один человек, ещё пятеро пострадали.
Пожар в здании «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной Петербурга вспыхнул 12 апреля в 12:35 мск. Тушение осложнено погодными условиями (в Северной столице дует сильный ветер) и тем, что здание старинное. На месте ЧП работает вертолёт.
Как сообщал NEWS.ru, огонь с полыхающего здания «Невской мануфактуры» перекинулся на соседнее строение. Уточняется, что загорелась кровля здания. Как стало известно, в трёхэтажном строении располагается хостел. Специалисты эвакуировали 50 человек