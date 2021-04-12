Прокуратура займётся проверкой пожара в «Невской мануфактуре»

Организована проверка по факту масштабного пожара в здании завода «Невская мануфактура». Об этом сообщили в прокуратуре Невского района Санкт-Петербурга.
Отмечается, что пожар вспыхнул в здании на Октябрьской набережной 12 апреля. При этом погиб командир отделения 64-й пожарной части, ещё двое спасателей пострадали.
В ходе надзорных мероприятий будут выясняться причины пожара, будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, — цитирует Regnum сообщение пресс-службы ведомства.
Кроме того, на место происшествия выехал прокурор Невского района Санкт-Петербурга Виктор Винецкий. После завершения всех проверочных мероприятий будет принято решение о реагировании.
Как писал NEWS.ru, пожару был присвоен максимальный, пятый ранг сложности. На месте работают более 100 человек личного состава МЧС и 26 единиц техники.