Прокуратура займётся проверкой пожара в «Невской мануфактуре»

https://static.news.ru/photo/856df724-9b86-11eb-a72e-96000091f725_660.jpg Фото: 78.mchs.gov.ru

Организована проверка по факту масштабного пожара в здании завода «Невская мануфактура». Об этом сообщили в прокуратуре Невского района Санкт-Петербурга.

Отмечается, что пожар вспыхнул в здании на Октябрьской набережной 12 апреля. При этом погиб командир отделения 64-й пожарной части, ещё двое спасателей пострадали.

В ходе надзорных мероприятий будут выясняться причины пожара, будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, — цитирует Regnum сообщение пресс-службы ведомства.

Кроме того, на место происшествия выехал прокурор Невского района Санкт-Петербурга Виктор Винецкий. После завершения всех проверочных мероприятий будет принято решение о реагировании.

Как писал NEWS.ru, пожару был присвоен максимальный, пятый ранг сложности. На месте работают более 100 человек личного состава МЧС и 26 единиц техники.