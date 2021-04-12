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Огонь с «Невской мануфактуры» перекинулся на соседнее здание

18:13, 12 апреля 2021
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Огонь с полыхающего здания «Невской мануфактуры» перекинулся на соседнее строение. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что загорелась кровля здания. Как стало известно, в трёхэтажном строении находится хостел. Сколько людей находилось в нём во время возгорания - неизвестно. Также пока нет информации о том, была ли проведена эвакуация.

Пожар в здании «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной Петербурга вспыхнул 12 апреля в 12:35 мск. Тушение осложнено погодными условиями (в Северной столице дует сильный ветер) и тем, что здание старинное. На месте ЧП работает вертолёт.

Ранее NEWS.ru писал, что в МЧС опровергли сообщения о гибели второго сотрудника. По последним данным, один человек погиб, двое пострадали. Они получили ожоги 40–50 процентов тела.

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