Baza: на авиазаводе в Новосибирске обнаружили неизвестный дрон

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Telegram-канал Baza сообщил об обнаружении охраной неизвестного дрона на территории авиационного завода в Новосибирске. Канал указывает, что дрон не нес боевого заряда, но был оснащен камерой слежения, для фиксации передвижения людей и техники по промышленной территории. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По информации Baza, дрон черного цвета обнаружили 5 мая вблизи ворот НАЗ им. Чкалова, где, согласно открытым данным, производят истребители Су-34 и ударный беспилотник С-70 «Охотник». Установленная камера на найденном БПЛА работала по принципу датчика движения, уточняет канал.

По предварительной информации, дрон рухнул, после того, как в нем сел заряд батарейки. Источник указывает, что информации об операторе дрона пока нет, летательный аппарат направили на экспертизу.

В апреле Telegram-канал SHOT сообщил, что беспилотник со взрывчаткой врезался в забор международного аэропорта имени Шухова в Белгороде. Ограждение было подорвано, так как БПЛА сдетонировал при падении. Канал пишет, что в результате произошедшего никто не пострадал. В Минобороны эти данные не комментировали.

Также в апреле украинский беспилотник пытался атаковать электроподстанцию в Курской области, но цели не достиг. Как сообщалось, при падении аппарата на землю никто не пострадал. В Минобороны эту информацию тоже не подтверждали.