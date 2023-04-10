Дрон ВСУ пытался атаковать электроподстанцию в Курской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинский беспилотник пытался атаковать электроподстанцию в Курской области, но цели не достиг, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. При падении аппарата на землю никто не пострадал. В Минобороны эту информацию не подтверждали.

По данным канала, БПЛА со взрывным устройством был найден в Суджанском районе, примерно в двух километрах от границы с Украиной. До цели он не долетел, причина его падения не называется.

Ранее сообщалось, что в Курской области перехватили украинский беспилотник «Лелека-100». Аппарат собирал разведданные о позициях российской техники для планирования минометных обстрелов.

Военный эксперт Владимир Евсеев объяснил причину участившихся ЧП с БПЛА тем, что у властей Украины нет уверенности в анонсированном наступлении, поэтому они пытаются деморализовать население, запуская беспилотники на территорию РФ. По его мнению, Киев мог закупить 50–100 тысяч дронов.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ранее заявлял, что Киев располагает тысячами ударных беспилотников, которые могут достичь Москвы. По его мнению, их появление над российской столицей произведет тот же эффект, что и посадка самолета немецкого пилота-любителя Матиаса Руста на Красной площади в 1987 году.