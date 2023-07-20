Baza: беспилотник ударил по аэродрому под Рязанью

Фото: МО Украины

Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщает, что аэродром в Рязанской области попал под удар беспилотника. По информации канала, на месте взрыва образовалась воронка диаметром 10 см и глубиной 1,5 см. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Минобороны России пока не комментировало эту информацию.

По данным Baza, беспилотник ударил по аэродрому, находящемуся в Московском районе Рязанской области. В публикации говорится, что устройство было обнаружено в районе стоянки для самолетов. По сведениям канала, взрыв мог быть совершен при помощи квадрокоптера, изготовленного кустарным способом.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в центральной части полуострова был сбит беспилотник ВСУ. Он добавил, что пострадавших нет, и призвал крымчан сохранять спокойствие.

До этого в крымском поселке Раздольное ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки украинского беспилотника. В результате удара погибла девочка-подросток. Как стало известно, школьница ушла из дома без разрешения родителей, чтобы встретить рассвет с подругой. Она проходила мимо здания магазина, когда в него ударил беспилотник. Школьницу доставили в больницу без сознания и признаков дыхания, она скончалась на операционном столе.