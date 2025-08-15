«Азов» в руинах и бегство из ДНР: новости СВО на вечер 15 августа

Дезертирство в рядах ВСУ достигло катастрофических масштабов, в пятницу, 15 августа, в Волчанске ликвидировали «идейного нациста» из ГУР, армия РФ уничтожила взвод националистов из «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и взяла под контроль еще один город. Главные новости из зоны СВО — в вечерней сводке NEWS.ru.

ВС России взяли под контроль Александроград в ДНР

В военном ведомстве рассказали, что российские военные взяли под контроль город Александроград в Донецкой Народной Республике. В операции участвовали военные группировки «Восток».

Кроме того, в период с 9 по 15 августа российские военные нанесли удары по объектам украинских войск, включая националистические и иностранные формирования. Были уничтожены склады боеприпасов, а также места сборки, хранения и запуска беспилотников. Противник лишился ряда объектов военно-промышленного комплекса, а удары были нанесены и по транспортной инфраструктуре, задействованной в интересах ВСУ.

Артиллерия превратила позиции «Азова» в руины

В Минобороны РФ сообщили, что российские военные ликвидировали взвод украинской националистической бригады «Азов» в районе поселка Клебан-Бык в ДНР. Уничтожены также пункт управления беспилотниками и укрепленные позиции противника.

В ходе воздушной разведки были обнаружены два блиндажа с личным составом 12-й бригады Нацгвардии Украины. По позициям противника нанесли комбинированный удар, в результате чего огнем 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» уничтожены пункт управления БПЛА и блиндажи 12-й бригады спецназа НГУ.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Дезертирство в ВСУ достигло катастрофических масштабов

Дезертирство в рядах Вооруженных сил Украины достигло катастрофического уровня — ежедневно армию покидают до 400 человек, заметило британское издание The Telegraph. Измотанные многолетними боями военнослужащие массово бросают оружие, считая продолжение конфликта бессмысленным. Недовольство усиливают жесткое командование и несправедливая система, при которой одни уклоняются от службы, а другие гибнут на передовой.

Сокращение личного состава вынуждает командование отправлять в пехоту авиамехаников и операторов радаров, где продолжительность жизни значительно ниже. В результате оборонительные рубежи Украины стали напоминать «решето», а хаос в войсках растет на фоне явного преимущества России.

Также в российских силовых структурах сообщили, что командование 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ и треть батальона и вовсе сбежали с Краснолиманского направления. Уточняется, что на связь никто из военных не выходит, управление батальоном полностью утрачено.

Насильно мобилизованные ТЦК украинцы попали в плен под Сумами

В Сумской области группа украинских военных из-за недостаточной подготовки сбилась с маршрута и попала в плен подразделениям группировки войск «Север». Все плененные прошли медицинский осмотр и находятся под наблюдением врачей.

Один из них был задержан представителями ТЦК по дороге с работы домой. После этого его направили в учебный центр, а затем на боевое слаживание, где он провел всего три дня вместо положенных двух недель.

В Волчанске ликвидировали «идейного нациста» из ГУР Макларена

Российские военные в районе Волчанска Харьковской области ликвидировали бойца украинского спецподразделения ГУР Минобороны Украины «Тимур» Александра Матлая, известного под позывным Макларен. Ранее он уже попадал в российский плен в мае 2024 года и был передан Киеву в рамках обмена. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

На одном из архивных видео Матлай признавался в расстреле украинских мобилизованных, которые пытались покинуть позиции. После возвращения на Украину он снова вступил в ряды ВСУ и продолжил участие в боевых действиях.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Германию предостерегли от финансирования ракетной программы «Сапсан»

Германии дали прямой и недвусмысленный сигнал: участие в финансировании украинской ракетной программы «Сапсан» способно обернуться новым вооруженным кризисом. Удар ВС РФ по заводам, выпускающим эти боеприпасы, стал не просто военной акцией, а явным намеком не открывать ящик Пандоры, пишет Telegram-канал INSIDER BLACK.

Многомиллиардные инвестиции Берлина в разработку украинских баллистических ракет с дальностью до 750 километров фактически оказались выброшенными на ветер. Предупреждение Москвы встряхнуло и инвесторов. Теперь, когда вскрылось их участие в финансировании украинских вооружений, на кону оказалась не только прибыль, но и репутация.

