Акции пермского «Метафракс Кемикалс» перейдут в собственность государства

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Арбитражный суд Пермского края постановил истребовать в пользу государства акции компании «Метафракс Кемикалс», сообщает ТАСС. Отмечается, что в собственность государства перейдут практически 100% акции компании. Решение суда по данному делу вступит в силу после его официального оглашения. Отмечается, что ответчиком в данном деле выступали «Метахолдинг», «Тольяттихимбанк» и «Метафракс трейдинг». Однако позднее иск к «Тольяттихимбанку» был выделен в отдельное производство.

Арбитражный суд Пермского края решил исковое требование заместителя генерального прокурора РФ в интересах Российской Федерации удовлетворить, истребовать в пользу Российской Федерации государственное имущество в виде обыкновенных акций АО «Метафракс Кемикалс», — говорится в сообщении.

«Метафракс Кемикалс» — головное предприятие «Метафракс Групп», специализирующееся на производстве метанола и формалина. Оно занимает одно из лидирующих мест в стране по производству этих веществ. Помимо «Метафракс Кемикалс», группа также включает в себя индустриальный парк «Карболит» в Московской области. Представитель генпрокуратуры на судебном заседании ранее заявил, что приватизация завода «Метафракс» происходила в 1990е годы при участии криминальных группировок. По его словам, приведенным информагентством URA.ru, сделки по приобретению предприятия проходили в условиях обмана государства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что многие в экономическом блоке правительства РФ выступают за приватизацию государственной собственности. По его мнению, в конечном счете она должна попасть в частные руки и стать более прибыльной.