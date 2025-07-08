Президент ЮГК не явился на заседание в суд Глава ЮГК Струков не пришел на заседание по иску об обращении акций в доход РФ

Президент «Южуралзолота» (ЮГК) Константин Струков не явился в суд на заседание, передает ТАСС. Советский районный суд Челябинска начал предварительное заседание по иску Генпрокуратуры РФ, которая требует передать государству его акции.

В суд прибыли юристы, представитель Генпрокуратуры, около 20 журналистов и слушателей. Все они прошли досмотр перед входом в здание, уточняет агентство.

До этого Генпрокуратура подала иск, в котором утверждает, что Струков, занимая с 2000 года пост депутата заксобрания Челябинской области, а с 2017 года — заместителя председателя, нарушил запрет на предпринимательскую деятельность. По данным ведомства, он через процедуру банкротства получил контроль над имуществом ранее возглавляемой им компании «Южуралзолото», создав ПАО «ЮГК». Замгенпрокурора требует передать в собственность государства 100% долей в ООО «Управляющая компания „ЮГК“» и все акции ПАО «ЮГК».

Ранее представитель предприятия сообщил, что Струкова не задерживали правоохранители. По данным источника, он находился в офисе в Москве на рабочем месте и не подвергался следственным действиям.