Аэропорт одного российского города снял ограничения на рейсы

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в Telegram-канале о снятии ограничений с аэропорта Калуги. Воздушная гавань вновь принимает и отправляет рейсы.

Аэропорт Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — подчеркнул Кореняко.

Также в Росавиации рассказали, что в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ижевска сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и сотрудники аэропортов выполнили все необходимые для этого действия.

Ранее стало известно, что застрявшие в аэропорту Сочи пассажиры практически опустошили все кафе, которые находятся на его территории. Последние несколько дней в воздушной гавани время от времени вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Некоторые перевозчики предоставляли еду, воду и даже оформляли в гостиницы, однако не всем удалось своевременно получить «бонусы». Пока они решали эти вопросы, во многих заведениях под утро истощились запасы еды.