«Одноклассники» запустили общедоступную программу монетизации видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальная сеть «Одноклассники» запустила первую общедоступную программу монетизации видео — все администраторы групп с качественным видеоконтентом смогут зарабатывать на показе рекламы. Сегодня ОК открыли подачу заявок на участие в программе. Монетизация видео станет новым важным шагом для поддержки авторов оригинального контента на платформе.

Присоединиться к программе могут группы с более 1000 участников, которые публикуют видео длиннее одной минуты, имеют хотя бы один ролик с 10 тыс. просмотров и общее количество просмотров видео за последний месяц — не менее 10 тыс. Также видеоконтент должен соответствовать общим правилам программы монетизации в ОК, быть загружен через нативный видеоплеер соцсети и не нарушать авторские права.

Фото: Пресс-служба «Вконтакте»

Подать заявку может только администратор группы в «Одноклассниках» через специальное мини-приложение. Команда социальной сети проверит анкету, опубликованный видеоконтент и пришлет уведомление с результатом отбора администратору группы в личные сообщения. После успешного прохождения в программу монетизации группа будет получать доход с каждого показа рекламы в видео. В личном кабинете на сайте партнёра автор сможет отслеживать статистику и уровень заработка. Он будет рассчитываться индивидуально в зависимости от глубины просмотра и аудитории зрителей.

В июле «Одноклассники» представили обновленный интерфейс мобильных приложений. Интерфейс мобильных приложений «Одноклассников» теперь будет подстраиваться под интересы пользователей, а навигация внутри сервиса стала еще удобнее. Специальные алгоритмы проанализируют предпочтения россиян, а также будут учитывать их активность в разных сервисах, чтобы показывать в меню наиболее часто используемые из них.