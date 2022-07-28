«Одноклассники» представили обновленный интерфейс мобильных приложений

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Интерфейс мобильных приложений «Одноклассников» теперь будет подстраиваться под интересы пользователей, а навигация внутри сервиса стала еще удобнее, сообщает пресс-служба социальной сети. Специальные алгоритмы проанализируют предпочтения россиян, а также будут учитывать их активность в разных сервисах, чтобы показывать в меню наиболее часто используемые из них.

Мы продолжаем масштабную перестройку интерфейса ОК и хотим, чтобы пользователи с первого экрана получали доступ к самым нужным сервисам и контенту. Технологии машинного обучения в новом меню позволили нам облегчить один из главных экранов приложения, сделать его более релевантным и в то же время сохранить быстрый доступ к другим полезным сервисам соцсети, — заявил руководитель «Одноклассников» Антон Федчин.

В рамках обновления интерфейса «Одноклассники» определили самые важные для пользователей разделы: «Оповещения» — с наиболее значимыми уведомлениями от соцсети, «События» — с системой оценки и комментариями под публикациями пользователя, а также «Гости» и «Друзья», которые позволяют взаимодействовать со знакомыми в Сети. Эти сервисы будут занимать первую строчку меню.

Ранее «Одноклассники» запустили обновленный функционал написания лонгридов, теперь авторы и блогеры смогут писать полноценные статьи в удобном редакторе. В частности, пользователи смогут выделять заголовки, цитаты, добавлять фото, видео и использовать многие другие функции.