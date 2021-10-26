Журналист НТВ Пьяных решил стать мэром Краснодара

Бывший ведущий канала НТВ Глеб Пьяных планирует избираться в мэры Краснодара, сообщил NEWS.ru источник, знакомый с планами журналиста. Телеведущий участвовал в выборах в Госдуму от партии «Справедливая Россия — За правду», но занял второе место, уступив единороссу.

Баллотироваться в мэры города он собирается от СРЗП, в которую вступил в 2021 году. Приём документов на должность завершится 29 октября в 17:00.

Главу Краснодара выбирают депутаты местной думы из двух кандидатов, которых отбирает специальная комиссия. Полномочия предыдущего градоначальника, Евгения Первышова, закончились 23 сентября.

В 2021 году Пьяных вступил в «Справедливую Россию — Патриоты — За правду» и выдвинулся в Госдуму по Красногорскому округу. На выборах он набрал 11,14% и занял второе место.

Долгое время журналист работал на телеканале НТВ, где вёл «Программу максимум» и другие шоу. В 2018 году он ушёл с телевидения и запустил канал на YouTube.

Ранее парламентские партии отчитались, сколько потратили на выборах в Госдуму. Дороже всего голос избирателя обошёлся «Яблоку» и ЛДПР, а наиболее эффективно вложились в выборы КПРФ и «Единая Россия».