«Коммерсант» рассказал, сколько потратили партии на выборах в Госдуму

«Коммерсант» изучил итоговые финансовые отчёты участников кампании по выборам в Госдуму в сентябре этого года, выяснив, сколько потратила каждая из семи партий, получивших самый высокий результат. Дороже всего голос избирателя обошёлся «Яблоку» и ЛДПР, а наиболее эффективно вложились в выборы КПРФ и «Единая Россия».

25 октября истёк срок сдачи партиями итоговых финансовых отчётов по выборам в Госдуму: большая их часть опубликована на сайте ЦИК. По объёму затраченных средств лидирует ЛДПР: израсходовав 698 млн рублей, она получила голоса 4,3 млн избирателей — один голос обошелся партии в 164 рубля. 66% всего предвыборного бюджета партии было потрачено на телеагитацию. Самой же эффективной неожиданно оказалась КПРФ, которой избирательная кампания стоила всего 178,5 млн рублей при средней цене голоса в 17 рублей. Основную ставку партия сделала на печатные агитационные материалы.

«Единая Россия» оказалась на втором месте как по объему предвыборного бюджета (617,3 млн рублей), так и по эффективности расходов (22 рубля за голос). Партиям «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) и «Новые люди» голос избирателя обошелся в 109 рублей и 104 рубля соответственно. Максимальной средняя цена голоса оказалась у Партии пенсионеров и «Яблока», занявших шестое и седьмое места в голосовании: 119 и 217 рублей соответственно.

При этом партии, преодолевшие трёхпроцентный барьер и попавшие в Госдуму, уже окупили свои расходы: «Единая Россия» будет получать ежегодно из бюджета 4,3 млрд рублей, КПРФ — 1,6 млрд рублей, ЛДПР — 646 млн рублей, СРЗП — 638 млн рублей и «Новые люди» — 456 млн рублей. Именно эти средства становятся основным источником существования для большинства партий.

Зампред «Яблока» Иван Большаков считает, что расчёты стоимости одного голоса не вполне корректны, если учитывать только расходы из федерального фонда. По его словам, для полноценного анализа стоимости избирательной кампании нужно учитывать не только федеральный избирательный фонд, но и региональные фонды на выборах в Госдуму и региональные парламенты, а также общие расходы партии за год выборов и стоимость административного ресурса, которым располагают и пользуются все парламентские партии.

Политолог Константин Калачёв также считает, что среднеарифметическое значение не дает точной оценки эффективности кампании и имеет смысл только для новых партий, не имеющих политического капитала. Для всех остальных следует оценивать рейтинг в начале и конце кампании. С этой точки зрения самой эффективной стала «Единая Россия», рейтинг которой при старте в 28–32% вырос почти до 50%. «Яблоко» же имело рейтинг около 1,5%, но получило всего 1,3% голосов.

Ранее кандидат в депутаты Госдумы РФ Борис Надеждин заявил, что на участке для голосования в Химках заметил неоднократные вбросы за «Единую Россию», а также ручки с исчезающими чернилами в кабинках для голосования. Он также добавил, что правящая партия активно использовала свои административные ресурсы для победы на выборах, и заподозрил возможность фальсификации выборов.