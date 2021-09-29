Надеждин заподозрил «Единую Россию» в фальсификациях на выборах в Госдуму

Кандидат в депутаты Госдумы РФ, политик Борис Надеждин заявил, что на участке для голосования в Химках заметил неоднократные вбросы за «Единую Россию», а также ручки с исчезающими чернилами в кабинках для голосования. Он также добавил, что правящая партия активно использовала свои административные ресурсы для победы на выборах, и заподозрил возможность фальсификации выборов от ЕР. Об этом он рассказал в беседе с Pravda.Ru.

«Единая Россия» использовала административный ресурс на всю катушку. Простой пример: практически каждый день главы подмосковных городов что-то открывали. Лавочки, школы ремонтировали. И на всех мероприятиях «чисто случайно» присутствовали кандидаты от «Единой России», — посетовал Надеждин.

Он также добавил, что в Дубне получил одинаковое количество голосов с Ириной Родниной от ЕР, а в Химках, где нет системы комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), проиграл. Надеждин пригрозил, что поставит «точный диагноз о масштабных фальсификациях» после того, как посмотрит видеозаписи с участков для голосования.

Ранее член КПРФ Сергей Обухов потребовал отменить итоги в 205-м Преображенском округе Москвы. По его словам, он намерен «и дальше защищать интересы москвичей и бороться против электронной машины фальсификаций».