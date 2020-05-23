Володин: США хотят расчленить Россию

https://static.news.ru/photo/06bfc244-9dbd-11ea-83ea-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соединённые Штаты Америки пытаются сохранить доминирование на мировой арене за счёт разрушения других стран, считает председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, США остаются главным финансовым центром планеты, однако они нарушают международные договоры в области глобальной безопасности.

Политик добавил, что одной из целью Белого дома является расчленение России. Из-за этого Вашингтон постоянно устраивает вбросы дезинформации, а также вмешивается во внутреннюю политику РФ, говорится на официальном сайте ГД РФ.

Поэтому атаки Соединённых Штатов направлены исключительно на дискредитацию Президента, ключевых институтов власти, ведущих политиков, для того чтобы подорвать доверие и ослабить их, — отметил Володин.

Он считает, что США видят во главе России послушного политика, работающего в американских интересах, а не для жителей РФ.

Накануне губернатор Калининградской области Антон Алиханов заочно ответил советнику президента США Роберту О'Брайену, назвавшему самый западный регион России «кинжалом в сердце Европы».

Губернатор заявил, что слова американца были неподготовленными, а суждения — поверхностными, писал NEWS.ru. По его словам, в США недовольны введением в России электронных виз.