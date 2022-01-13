В Кремле прокомментировали сообщения о возможном приезде Токаева в Россию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном приезде в Россию коллеги из Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Он отметил, что если сроки визита появятся, о них оповестят отдельно. Ранее направленные приглашения лидеру Казахстана остаются в силе, сообщает «Газета.Ru».

Песков подчеркнул важность дальнейшего диалога Москвы и Нур-Султана.

Все эти приглашения остаются в силе. Контакт важен для наших стран, и он должен продолжаться, — сказал официальный представитель Кремля.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата.

Группы вооружённых боевиков начали захватывать здания органов власти, отделений полиции и управления Комитета госбезопасности, получили доступ к имеющемуся там оружию. Кроме того, были ограблены оружейные магазины и отделения банков, множество магазинов.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана. На всей территории республики был введён режим чрезвычайного положения. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.

Ранее стало известно, что Токаев начал досрочно отменять режим чрезвычайного положения в ряде регионов из-за стабилизации ситуации. С семи часов утра 13 января режим ЧП снят в Западно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.