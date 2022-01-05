ОДКБ направит миротворцев в Казахстан

Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял решение направить миротворческие силы в Казахстан. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В связи с обращением Президента Республики Казахстан К.-Ж.К.Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответсвии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республики Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране, — написал Пашинян, являющийся в настоящее время председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать содействие Казахстану в преодолении «террористической угрозы». Он уточнил, что в момент обращения аэропорт Алма-Аты и пять самолётов, в том числе иностранных, захвачены террористами. По его словам, под Алма-Атой подразделения ВДВ Минобороны Казахстана ведут бои против бандитов.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ с 1 января. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения манифестантов с полицией. Силовики применили газ и светошумовые гранаты. Участники акций требуют от властей немедленной «смены политического режима» в стране.

В МВД Казахстана сообщили о гибели восьми полицейских и солдат Национальной гвардии. Ещё 317 получили ранения.

В результате режим чрезвычайного положения на фоне непрекращающихся беспорядков введён на территории всего Казахстана.