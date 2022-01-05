Режим ЧП введён на территории всего Казахстана

Режим чрезвычайного положения на фоне непрекращающихся беспорядков введён на территории всего Казахстана, передаёт Telegram-канал Sputnik. Днём 5 января президент республики Касым-Жомарт Токаев ввёл режим ЧП в Нур-Султане. В ночь на 5 января Токаев ввёл режим ЧП в Алма-Ате и в Мангистауской области.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Чимкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев порекомендовал жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста, проявить готовность к диалогу.

Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию главы Казахстана. В штурме приняли участие несколько тысяч человек. До этого пикетчики подожгли здания администрации и прокуратуры.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и Токаевым по ситуации в Казахстане. За ситуацией в Казахстане также следят лидеры всех стран ОДКБ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Казахстан сам в состоянии справиться с внутренними проблемами. Представитель Кремля отметил, что Нур-Султан не запрашивал помощь у Москвы. Он также добавил, что важно, чтобы никто не вмешивался в ситуацию с массовыми беспорядками извне.