Токаев начал досрочно отменять режим ЧП в ряде регионов Казахстана

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начал досрочно отменять режим чрезвычайного положения в ряде регионов из-за стабилизации ситуации. С семи часов утра 13 января режим ЧП будет снят в Западно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях, говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.

Постановляю отменить с 07:00 (04:00 мск) 13 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Западно-Казахстанской области, — говорится в указе Токаева.

Эти решения приняты в соответствии с со статьёй 9 закона республики «О чрезвычайном положении».

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива, которые вскоре переросли в вооружённый мятеж. На всей территории Казахстана был введён режим чрезвычайного положения.

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения Токаева. Прибывшие войска союзников заняли основные объекты военной инфраструктуры, тем самым позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками.

Ранее Токаев заявил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане успешно завершена, процесс вывода миротворцев займёт не более 10 дней. В свою очередь глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что силы ОДКБ пробудут в республике до стабилизации ситуации.

11 января командование миротворцев совместно с Минобороны Казахстана приступило к разработке плана передачи охраняемых миротворцами объектов властям страны.