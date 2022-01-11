Токаев заявил об окончании основной миссии мирных сил ОДКБ

Основная миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане успешно завершена, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, выступая перед депутатами парламента. По словам главы государства, через два дня начнётся поэтапный вывод миротворцев, этот процесс займёт не более 10 дней. Трансляцию заседания ведёт телеканал «Хабар 24».

Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, через два дня начнётся поэтапный вывод объединённого миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займёт не более 10 дней, — сообщил президент.

Токаев также отметил, что попытка госпереворота в стране провалилась. По его мнению, КНБ Казахстана не разглядел критическую угрозу национальной безопасности в случае с беспорядками, поэтому организаторам атаки оставалось только найти повод, который появился бы в любом случае.

Сплочённость нашего общества методично расшатывали, в том числе посредством акций протеста согласно профессионально разработанным сценариям. Конспиративно шла подготовка конкретных исполнителей радикальных мер, — пояснил Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул необходимость кардинально реорганизовать систему безопасности в стране и пересмотреть принципы работы пограничной службы. В частности, по его словам, для этого в республике сформируют новые подразделения нацгвардии и спецназа. Кроме того, необходимо предотвратить сращивание религиозного экстремизма с криминалом.

Токаев также обратил внимание, что беспорядки показали, что в стране обострилась проблема социального неравенства, а Государственный банк развития Казахстана практически стал личным для определённого круга лиц, чьи имена правительству известны.

Ранее Токаев во время онлайн-саммита ОДКБ заявил, что Казахстан пережил самый тяжёлый кризис за всю историю 30-летней независимости. По его словам, деструктивные силы неоднократно предпринимали попытки расшатать ситуацию в стране, однако эти действия пресекались. Как отметил Токаев, беспорядки в республике стали попыткой государственного переворота, а все боевые действия координировались из одного центра.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива, которые вскоре переросли в вооружённый мятеж. На всей территории Казахстана был введён режим чрезвычайного положения. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения Токаева. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, тем самым позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками.